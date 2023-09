Ue: Terzi (Fd'I) su presidenza spagnola, interessi comuni con l'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Spagna e Italia hanno interessi comuni nell'Unione europea". Lo afferma il senatore Terzi di Sant'Agata, presidente della commissione Politiche dell'Unione europea del Senato, all'esito dell'audizione dell'ambasciatore di Spagna, Miguel Fernández-Palacios, sulle priorità della presidenza spagnola dell'Ue. Sono emersi interessi comuni su molti dei dossier specifici oggi in discussione. "La riforma del Patto per la migrazione e asilo, che dovrà essere conclusa entro dicembre per garantire, con fatti concreti e quindi con atti legislativi, l'equilibrio tra responsabilità e solidarietà, soprattutto alla luce del crescente squilibrio demografico con il continente africano, già oggi terreno di una minacciosa presenza russa. La riforma del Patto di stabilità e crescita, che dovrà essere anch'essa approvata entro dicembre per impedire il ritorno a politiche di austerità che hanno indebolito le economie di molti Stati membri, ha aggiunto. "Un ruolo ancora più forte dell'Unione europea nel Mediterraneo allargato, che riesca a bilanciare l'attenzione doverosa sul fianco est dell'Unione europea con una presenza attiva e propositiva in chiave economica e strategica. La necessaria attenzione alla piena adesione dei paesi dei Balcani occidentali nell'Unione europea, come anche la necessità di adeguare le regole di funzionamento dell'Unione passando al voto a maggioranza qualificata in politica estera e di difesa per acquistare un maggior peso geopolitico e una maggiore capacità di agire, dato che - come dichiarato proprio oggi dalla presidente von der Leyen nel discorso sull'Unione - 'ogni allargamento è stato accompagnato da un approfondimento politico'", prosegue Terzi. "Sono tutti temi che vedono Italia e Spagna dalla stessa parte, a prescindere dalla linea politica del governo nazionale. Sono questioni di interesse comune che ci devono vedere attivi nel sostenerle e portarle avanti nella ferma convinzione che rispondano all'interesse europeo e all'interesse nazionale", conclude. (Rin)