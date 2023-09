Piemonte: Gribaudo (Pd), preoccupata per situazione Procura di Ivrea denunciata dal procuratore Saluzzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono molto preoccupata dal quadro della situazione della procura di Ivrea denunciata dal Procuratore Saluzzo. I morti di Brandizzo e le loro famiglie meritano giustizia, e per farla serve mettere quanto prima la procura di Ivrea nelle migliori condizioni per investigare su questi tragici fatti. Dobbiamo capire le cause del sovraccarico di lavoro, ma oggi l'urgenza è intervenire sulla dotazione di risorse, di personale amministrativo, di magistrati e di polizia giudiziaria. Lo ha affermato Chiara Gribaudo, presidente della Commissione d'Inchiesta sulle condizioni del lavoro in Italia. "Nell'appello che ha lanciato il Procuratore vedo già delle possibili soluzioni: o si ridisegnano i confini della procura oppure si garantiscono in tempi celeri dotazioni adeguate ai numeri di abitanti ed alle esigenze del territorio. Presenterò un'interrogazione al Governo per chiedere se al Ministero sono consapevoli di questa grave condizione e quali azioni intendono adottare. Credo sia nell'interesse di tutte le istituzioni locali che dal ministero arrivino risposte all'altezza", ha concluso la deputata Dem. (Rpi)