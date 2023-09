Caivano: Santanchè, ho parlato con don Patriciello, proficuo scambio vedute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il governo, "Caivano è un simbolo di impegno, di lotta alla criminalità e al degrado, ma è anche la dimostrazione che lo Stato c’è e che le periferie non sono abbandonate. Per questo, come chiesto dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, tutti noi ministri stiamo mettendo a disposizione le nostre competenze, e oggi ho avuto un colloquio telefonico con don Patriciello, in quello che si è rivelato un cordiale, ma soprattutto proficuo, scambio di vedute. L’idea di cui abbiamo discusso, di dare la possibilità ai ragazzi e alle loro famiglie di vedere un mondo differente e un modo diverso di vivere è tanto semplice quanto complessa. Non sarà facile, ma ci impegneremo con tutte le nostre forze per renderlo possibile e metteremo a disposizione le competenze del ministero del Turismo nell’avviare progetti e iniziative volti a coinvolgere bambini, giovani e famiglie". Lo afferma il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, che commenta la telefonata di oggi, e conclude: "Mi hanno fatto enormemente piacere le parole di don Patriciello perché colgono in pieno l’aspetto educativo, di conoscenza e di esperienza che è il viaggio, motivo per cui voglio mettere tutto il mio impegno in questo progetto”" (Rin)