Sardegna: inaugurato nuovo reparto Chirurgia programmata dell'ospedale di Sorgono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inaugurato questa mattina a Sorgono, nel centro Sardegna, il nuovo reparto di Chirurgia Programmata "Week Surgery" è stato ufficialmente inaugurato alla presenza dell'assessore Regionale alla Sanità, Carlo Doria, del direttore della Asl di Nuoro. Paolo Cannas, e del primario del nuovo reparto, Francesco Cabras. Si rafforza così il presidio sanitario del Mandrolisai. Il reparto "Week Surgery" è concepito per offrire un ambiente di cura moderno ed efficiente, con 10 posti letto dedicati a degenze brevi, che comprendono interventi con permanenza in ospedale di uno o due giorni. Questa iniziativa è particolarmente significativa perché consente ai pazienti della zona di ricevere cure di qualità nel loro territorio di residenza, riducendo al minimo gli spostamenti e i disagi associati. La cerimonia di inaugurazione ha visto la partecipazione anche dei sindaci del territorio e di rappresentanti di associazioni di malati. Paolo Cannas, direttore della Asl di Nuoro, ha sottolineato l'importanza di questo passo avanti nella medicina territoriale, affermando: "Da questo territorio arrivano molti pazienti con fasi acute in seguito a malattie croniche. Noi vogliamo poter curare i malati cronici nel territorio e prevenire le fasi acute per questo stiamo sposando un modello nuovo e moderno alla medicina: con la prevenzione, come possono essere questi piccoli interventi, evitiamo fasi acute un domani". (segue) (Rsc)