Sardegna: inaugurato nuovo reparto Chirurgia programmata dell'ospedale di Sorgono (2)

- Ma le novità per l'Ospedale San Camillo non finiscono qui. Paolo Cannas ha annunciato che sono in corso progetti per ulteriori ampliamenti, tra cui la realizzazione di un ospedale di Comunità con 12 posti letto e 10 posti letto dedicati alla riabilitazione ortopedica. Inoltre, l'ospedale sta puntando sulla telemedicina e il servizio di elisoccorso per garantire il trasferimento sicuro dei pazienti che ne hanno bisogno, mentre il Pronto Soccorso è già pienamente operativo e offre assistenza di alta qualità. L'assessore Regionale alla Sanità, Carlo Doria, ha sottolineato l'importanza di valorizzare i piccoli ospedali come punti cruciali della sanità territoriale, specialmente in una regione come la Sardegna, caratterizzata da una complessa orografia. Ha dichiarato: "Il nuovo reparto opererà in day surgery e week surgery dal lunedì al giovedì seguendo come regole cardine la sicurezza e la qualità per i pazienti e per gli operatori. Il passo successivo sarà ampliare l'offerta chirurgica con il day surgery polispecialistico (es. ortopedico, urologico, dermatologico) per le patologie a bassa complessità facendo arrivare le equipe chirurgiche a rotazione da veri centri ospedalieri dell'Isola". (Rsc)