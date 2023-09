Lavoro: Lombardo (Az), per sicurezza fare di più e investire su prevenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per chi cerca di interpretare il ruolo dell'opposizione in modo costruttivo è necessario fare uno sforzo ulteriore di interpretazione della realtà. Dobbiamo parlare un linguaggio di verità per interpretare il mondo del lavoro che cambia così rapidamente e profondamente". Lo ha detto in Aula Marco Lombardo, senatore di Azione, nel corso della discussione della mozione unitaria sulla sicurezza sul lavoro. "I morti sul lavoro sono di più di quelli contabilizzati dall'Inail, perché l'istituto riceve solo le segnalazioni dei decessi dei lavoratori assicurati, non comprendendo chi muore in un contesto di lavoro nero e irregolare. La normativa sulla sicurezza - ha aggiunto - ha bisogno di essere aggiornata, ma non abbiamo bisogno di nuove norme e pene più severe. Abbiamo bisogno di più risorse e strumenti per chi si occupa di applicare gli strumenti di controllo e prevenzione. Serve cambiare il nostro linguaggio. Non chiamiamole 'morti bianche' perché non c'è niente di bianco in una morte sul lavoro. Non chiamiamoli 'infortuni sul lavoro' perché non c'è nulla che rilevi con la sorte in una lesione da lavoro. Abbiamo bisogno di dare strutture, risorse e personale a chi si occupa di applicare le leggi che già ci sono e di controllare la sicurezza e la legalità nei luoghi di lavoro. Abbiamo bisogno di utilizzare la transizione digitale e l'intelligenza artificiale per ridurre i rischi e rendere più sicuri i luoghi. Investiamo sulla cultura della prevenzione e della sicurezza anche nelle scuole per evitare che la persona possa essere degradata a uno scarto produttivo", ha concluso.(Rin)