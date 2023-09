Sisma 2016: commissario Castelli, vertice su strade al Mit con viceministri e 4 Regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Commissario straordinario alla riparazione e alla ricostruzione Sisma 2016, Guido Castelli, questa mattina presso il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha partecipato a un incontro sulle strade del centro Italia. Al centro del confronto – riferisce una nota – il piano di interventi per la viabilità nei territori del cratere compresi tra Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche. All’incontro, presieduto dai viceministri Galeazzo Bignami ed Edoardo Rixi, oltre al commissario Castelli hanno preso parte i presidenti della regione Abruzzo, Marco Marsilio, e Umbria, Donatella Tesei; l’assessore alla Ricostruzione della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, l’assessore al Bilancio, Finanze Demanio della regione Marche, Goffredo Brandoni e il soggetto attuatore per il coordinamento degli interventi di messa in sicurezza e di ripristino della viabilità delle strade di competenza di Anas, Fulvio Soccodato. “La componente più importante che rilevo al termine di questo incontro - dichiara il commissario Castelli - è stata la coesione: la volontà di collaborare, di fare squadra, nell’ottica già evidenziata da questo governo di volersi occupare concretamente dell’Appennino centrale, attraverso un insieme di interventi tesi al suo rilancio e sviluppo. Questo è l’elemento imprescindibile per il buon esito di tutte le azioni che stiamo compiendo. Ringrazio in particolare i viceministri Bignami e Rixi per la disponibilità dimostrata e il sincero interessamento nei confronti dei nostri territori, per i quali il miglioramento della rete stradale e decisiva al fine di connetterli tra di loro e con il resto del Paese dopo decenni nei quali hanno sofferto di un progressivo isolamento che siamo determinati a superare. Nel corso della riunione è stato rilevato come recentemente la mole e la velocizzazione dei lavori appaltati e avviati sia rilevante ed evidente. Ora - conclude Castelli -bisogna proseguire lungo questo solco, senza sosta”. (segue) (Com)