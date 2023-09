Sisma 2016: commissario Castelli, vertice su strade al Mit con viceministri e 4 Regioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A latere delle attività di ricostruzione nel Centro Italia è stato infatti realizzato il programma Rivita, nato dall’intesa tra il Mit e le quattro Regioni del sisma dell’Italia centrale, grazie al quale è stato possibile integrare, nell’ambito della Misura A4.4 “infrastrutture di mobilità”, del Piano nazionale complementare al Pnrr, gli investimenti già programmati dal Mit sulla rete stradale statale per l’accessibilità ai territori dei crateri sismici 2009 e 2016. Il programma riconosce la Strada statale Salaria quale asse principale di accessibilità e mobilità e il relativo Piano commissariale prevede 54 interventi per un investimento complessivo di circa 1,85 miliardi di euro, di cui 1,43 miliardi di euro già finanziati e appaltati al 2023 anche grazie ai 700 milioni di euro stanziati dal governo nell’ultima legge di Bilancio. Un’accelerazione dei lavori, quella avvenuta nel corso dell’ultimo anno, alla quale nel corso dell’incontro si è convenuto di voler dare ulteriormente seguito e, a tale scopo, è stata rappresentata l’esigenza di valutare ulteriori canali di finanziamento. In particolare, tali risorse aggiuntive andrebbero ad interessare interventi su quattro infrastrutture strategiche per la viabilità dell’Appennino centrale: la galleria di Acquasparta presso la Tre Valli Umbre, la Ss 260 “Picente”, che collega il territorio di Ascoli Piceno con Amatrice e l’Abruzzo; la Pedemontana della Val Vibrata, che collega il raccordo autostradale di Ascoli Piceno con la Val Vibrata verso Teramo; la Pedemontana delle Marche tra Fabriano e Matelica. (Com)