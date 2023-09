Ue: Fidanza (Fd'I), revisione Direttiva qualità aria bruttissima pagina per Italia e Piemonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La revisione della Direttiva sulla qualità dell'aria, approvata oggi a Strasburgo, è una bruttissima pagina per l'Italia e il Piemonte. Tutti abbiamo a cuore la salute dei cittadini, ma tale Direttiva si pone degli obiettivi irraggiungibili. Si continua a procedere con il solito atteggiamento ideologico da parte della Commissione e delle sinistre rosso-verdi che non tengono conto né del buon senso né della reale fattibilità di quanto previsto. Lo ha affermato in una nota stampa il capo-delegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento Europeo, Carlo Fidanza. "Siamo molto preoccupati perché questa revisione porterebbe ad una penalizzazione insostenibile nei confronti delle Regioni italiane del bacino padano (Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna) che già tanto hanno fatto negli ultimi anni per il miglioramento della qualità dell'aria con risultati visibili a tutti. (segue) (Rpi)