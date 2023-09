Ue: Fidanza (Fd'I), revisione Direttiva qualità aria bruttissima pagina per Italia e Piemonte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fine maggio il presidente di Regione Piemonte, Alberto Cirio, insieme agli altri presidenti delle regioni del bacino Padano, si era schierato contro questa direttiva che, nel fissare i propri obiettivi, non teneva assolutamente conto delle peculiarità territoriali del bacino e regionali. I target previsti non sono raggiungibili con la conseguenza di un impatto gravissimo sulle attività produttive e sulla mobilità privata dei cittadini del nostro territorio. Inoltre, non potendo accettare la desertificazione produttiva e civile, il mancato rispetto dei nuovi valori limite darebbe luogo a un numero significativo di procedure di infrazione contro gli Stati membri. Ci auguriamo che in sede di trilogo si possa migliorare il testo ed evitare quella che sarebbe a tutti gli effetti una catastrofe sociale e produttiva", ha concluso Fidanza. (Rpi)