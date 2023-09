Campi Flegrei: a palazzo Chigi incontro tra Musumeci e sindaci, proposti quattro obiettivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Del bradisismo, più che preoccuparci dobbiamo occuparci". Lo ha detto il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci, al termine dell'incontro di oggi a palazzo Chigi con i sindaci dei Campi Flegrei, dopo l'aumento delle scosse dell'ultimo periodo in quell'area. Alla riunione hanno partecipato gli amministratori dei Comuni di Pozzuoli, Quarto, Bacoli, Monte di Procida, Giugliano, Marano, ed il sindaco della Città metropolitana Gaetano Manfredi. E ancora, l'assessore Mario Marcone per la Regione Campania, Francesca Bianco per l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Titti Postiglione per il dipartimento nazionale di Protezione civile. Presenti anche i deputati Antonio Caso e Michele Schiano ed il senatore Sergio Rastrelli. Dopo un excursus storico del fenomeno di innalzamento del suolo nell'area registrato negli ultimi decenni, "che può generare un dissesto sull'edificato e le infrastrutture", la rappresentante dell'Ingv ha sottolineato la "imprevedibilità del fenomeno sismico nella sua evoluzione, anche se una magnitudo superiore a quattro non è da escludere". (segue) (Com)