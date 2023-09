Parlamento: Silvestro (FI) eletto presidente commissione questioni regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore di Forza Italia, Francesco Silvestro, è stato eletto presidente della commissione bicamerale per le questioni regionali, composta da quaranta tra senatori e deputati. L'elezione è avvenuta oggi a Roma, a palazzo San Macuto. "Ringrazio in primis il nostro segretario nazionale, Antonio Tajani, e il partito tutto per la straordinaria opportunità concessa - dichiara il senatore Silvestro -. Sono emozionato e onorato di ricoprire una carica così prestigiosa e di grande responsabilità. Saremo sin da subito impegnati nelle numerose questioni che si presenteranno, come per l'autonomia regionale differenziata, dove abbiamo l'obbligo di garantire la giusta equità tra tutti i cittadini del nostro Paese, senza creare disparità ed ulteriori divari tra le Regioni". (Rin)