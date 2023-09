Usa: Biden, inflazione continua a scendere e mercato del lavoro rimane solido

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ultimi dati confermano la tendenza al ribasso che sta interessando il tasso di inflazione, il quale sta tornando ai livelli registrati prima della pandemia di Covid-19. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha affermato in una nota che il mercato del lavoro rimane “forte”, con un tasso di disoccupazione che rimane al di sotto del quattro per cento. “La percentuale dei cittadini che lavorano è ai massimi da 20 anni, e gli stipendi reali sono superiori ai livelli registrati prima della pandemia”, ha detto, aggiungendo di essere consapevole dell’impatto del recente incremento del prezzo della benzina sulle famiglie. “Stiamo continuando a lavorare per abbassarne il costo, investendo nello sviluppo di fonti di energia pulite”, ha concluso. (Was)