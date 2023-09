Roma: M5s Municipio III, no alla riapertura dell'ex Tmb Salario, domani mozione in Consiglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giovedì 14 nel parlamentino di piazza Sempione, Municipio Roma III, si discuterà la mozione contro la riapertura dell'ex Tmb Salario "firmata da tutte le forze di opposizione e chiediamo alla cittadinanza grande partecipazione perché sarà un momento di confronto e dibattito che può essere utile per capire le reali intenzioni di questa maggioranza". Così in una nota i consiglieri M5s Municipio Roma III, Dario Quattromani e Marina Battisti. "Nel nostro atto - aggiungono - portiamo l'attenzione sul fermo no al sito scelto dall'assessora Alfonsi, la maggioranza Pd del Municipio si è detta più volte contraria ma al momento a parte comunicati Instagram e riunioni dell'osservatorio ci sembra lontana dalla presentazione di un atto che metta nero su bianco la volontà di dire un forte no alla riapertura dell'impianto. È per questo che chiediamo al centrosinistra municipale di superare qualsiasi posizione ideologica e di votare il nostro atto per dare un segnale concreto al sindaco Gualtieri: il terzo municipio dice no al trattamento rifiuti nel sito dell'ex Tmb Salario. Tutte le forze politiche dicono no. I cittadini che hanno già sofferto abbastanza dicono no. Lo faranno anche i consiglieri Pd?".(Com)