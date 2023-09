Roma: video diffamatorio sui social scatena vendetta nel campo rom, 5 arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un video pubblicato su TikTok con cui si sosteneva che una persona era finita in carcere per colpa del fratello, ha innescato una serie di liti, pestaggi, false denunce per rapina tra un gruppo di cittadini bosniaci domiciliati presso il campo rom di via Luigi Candoni a Roma, ha portato, questa mattina, all’arresto di 5 persone. La vicenda ha avuto inizio a primavera di quest’anno quando sul social network è stato pubblicato da uno degli indagati il video ritenuto diffamatorio. E’ quindi partita una spedizione punitiva fatta con mazze da baseball e bastoni di ferro, con il grave ferimento di un uomo e danneggiamento alle macchine. Poi la replica del gruppo aggredito con botte e minacce del tipo “Rapisco tua figlia e la violento” oppure “Accoltello tua moglie alla pancia”. (segue) (Rer)