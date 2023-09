Roma: video diffamatorio sui social scatena vendetta nel campo rom, 5 arresti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad innescare le indagini dei carabinieri di Ostia è stata la denuncia presentata il primo giugno da uno dei protagonisti che ai militari ha raccontato di essere stato aggredito e rapinato insieme ai familiari, da un gruppo di malviventi che gli aveva portato via anche 3mila euro oltre a ferire gravemente il figlio. Le indagini coordinate dalla procura di Roma hanno permesso di stabilire che la denuncia era falsa e che in realtà si era trattato di una serie di vendette trasversali per le quali, questa mattina, sono scattati gli arresti per lesioni personali aggravate, minaccia, calunnia, per 5 persone, tutti cittadini bosniaci, di età compresa tra i 26 e i 40 anni, domiciliati nello stesso campo nomadi. Tra gli arrestati anche l’autore del video e la presunta vittima della calunnia. (Rer)