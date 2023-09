Venezuela-Cina: Maduro, presto sulla Luna il primo venezuelano su navetta cinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un astronauta del Venezuela sbarcherà "presto" sulla Luna a bordo di una navetta cinese. Lo ha detto il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, a conclusione della XVII commissione mista di alto livello Cina-Venezuela, in corso a Pechino. La cooperazione scientifica, una delle sottocommissioni su cui si articola il lavoro congiunto, "avrà come simbolo lo sbarco del primo venezuelano o venezuelana sulla Luna, a bordo di una navetta cinese", ha detto Maduro. "Presto la gioventù venezuelana verrà a completare la formazione da astronauta nell'accademia cinese", aggiunto il presidente segnalando alla platea che non si considerano "i grandi progressi" che si stanno realizzando nella relazione bilaterale. (Cip)