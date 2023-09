Pa: Russo (FI), nuovi percorsi formazione per dipendenti pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'intelligenza artificiale e tutte le nuove tecnologie "implementeranno il numero e la qualità dei servizi offerti a cittadini e ad imprese dalla pubblica amministrazione, possono consentire di accorciare i tempi di risposta e di offrire una maggiore efficienza". Lo ha affermato Paolo Emilio Russo, capogruppo di Forza Italia in commissione Affari costituzionali alla Camera dei deputati, nel corso del question time, a Montecitorio, con il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo. "Il cuore della Pubblica amministrazione sono, però, e resteranno sempre le persone: coi nuovi percorsi di formazione annunciati dal ministro Paolo Zangrillo investiamo sulla loro professionalità e offriremo alle lavoratrici e ai lavoratori la capacità di rispondere alle nuove esigenze - ha continuato il parlamentare -. La formazione è la chiave di volta per traghettare la pubblica amministrazione nel futuro, ma, più genericamente, nell'Italia del domani. Vogliamo rivolgere un augurio sincero, in questi giorni di nuovo inizio dell'anno scolastico, ad altri lavoratori del settore pubblico: mi riferisco agli insegnanti, che si prendono cura con professionalità e con generosità dei nostri figli, e non sempre sono messi nelle condizioni di lavorare al meglio".(Rin)