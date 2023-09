Libia: Musumeci, partito da Pisa primo carico di aiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È decollato alle 13:45 da Pisa il primo dei tre voli allestiti dall’Italia e coordinati dal Dipartimento nazionale della Protezione civile per il trasporto di personale e materiali utili a fronteggiare l’emergenza causata dalle pesanti inondazioni che hanno colpito la Libia. A bordo del C-130 messo a disposizione dall’Aereonautica militare è stato imbarcato un modulo Mo.Crab – Modulo di contrasto al rischio aquatico di base dei Vigili del Fuoco e personale del Dipartimento, più un primo carico di materiali. Il secondo C-130, con a bordo un modulo Tast - Technical assistance and support teams dei Vigili del Fuoco, un gruppo dei Vigili del Fuoco formato per le emergenze all’estero e specializzato nel supporto logistico, e ulteriore personale e materiali decollerà nel pomeriggio, mentre un terzo volo è previsto per domani mattina. “Compreso il team avanzato partito ieri – ha spiegato il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci – saranno in totale 36 le unità di personale impiegate sul territorio libico colpito dalla calamità, tra Vigili del Fuoco, Comando operativo di Vertice interforze e nostro dipartimento, oltre al personale diplomatico del Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale”. “Il dipartimento, in stretto e costante raccordo con il team italiano sul territorio e con Regioni, Province autonome e strutture operative, prosegue intanto nella ricognizione, sui luoghi disastrati, dei fabbisogni e del materiale disponibile per l’eventuale organizzazione di altri invii nelle prossime ore”, ha aggiunto. (Rin)