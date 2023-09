Veneto: assessore Lavoro, formazione è chiave di volta per rinnovamento settore pelletteria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La formazione è la chiave di volta per puntare ad un effettivo rinnovamento di un settore strategico come quello della pelletteria. Con queste parole Elena Donazzan, assessore regionale veneto al Lavoro e Formazione, ha commentato l'incontro avvenuto negli scorsi giorni con Massimiliano Guerrini, responsabile della formazione dell'ente Assopellettieri, Associazione italiana pellettieri, assieme a direttore della formazione di Regione del Veneto Fabio Menin e l'Unità di crisi aziendali della Regione. Nell'incontro è stato raccontato il modello formativo utilizzato in Toscana dall'associazione e la richiesta di disponibilità a collaborare anche in Regione. "In un contesto in cui è importante rendere attrattivo il mondo della pelletteria e della produzione di manufatti in pelle di alta e altissima qualità, una filiera d'eccellenza tutta italiana, ci siamo soffermati sull'importanza della comunicazione utilizzata per raccontare questo mondo a chi sceglie un percorso di studi finalizzato all'acquisizione di competenze professionali - ha commentato Donazzan -. Il modello che ci è stato presentato ci è sembrato parso molto interessante, in particolare per alcuni aspetti innovativi relativi all'orientamento con l'utilizzo di testimonial attraverso i canali comunicativi più innovativi a partire dai social ed il ricordo ad esperienze dirette. Come regione Veneto abbiamo espresso apprezzamento e interesse, offrendo la nostra disponibilità ad un confronto sulle esperienze e le buone prassi. L'obiettivo è generare nuove sinergie a vantaggio del sistema della formazione e, quindi, della produzione di filiera". (Rev)