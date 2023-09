Lavoro: Magni (Avs), mozione unitaria su sicurezza risponde ad appello Mattarella (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il diritto al lavoro deve poter essere esercitato in condizioni di sicurezza e il dato fondamentale è che bisogna rimettere al centro la persona e non il profitto - ha aggiunto Magni -. Sono necessarie prevenzione, vigilanza, assistenza, repressione, fino all'emarginazione delle aziende che sistematicamente trasgrediscono le norme di tutela della salute e sicurezza, valorizzando invece quelle che assicurano una tutela rafforzata della sicurezza sul lavoro. Come è assolutamente necessario fare un check up al Testo unico sulla sicurezza che regola la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e implementare il lavoro con la scuola. Da qui siamo partiti con la Commissione di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, nella consapevolezza che la strada per azzerare gli infortuni è ancora lunga". (Rin)