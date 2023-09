Veneto: Cgil -Flc, regionalizzare scuola non risolve problema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è regionalizzando la scuola che si risolve il problema. Con queste parole Tiziana Basso, segretaria generale Cgil Veneto, e Marta Viotto, segretaria generale Flc Cgil Veneto, hanno commentato quanto dichiarato da Luca Zaia, presidente della Regione, nel punto stampa di ieri. "La ricetta proposta dal presidente Zaia per ovviare al consueto caos con cui inizia anche quest'anno scolastico è sbagliata. E lo è ancor di più l'esempio che il presidente ha portato a conforto della sua posizione, ossia quello della sanità. Basta ricordare le lunghissime liste di attesa per gli esami clinici, le carenze di personale e i carichi di lavoro negli ospedali e tra i medici di medicina generale, le spese che i cittadini veneti devono sostenere per rivolgersi ai privati, per rendersi conto di tutto ciò che non funziona nel modo in cui il Veneto tutela la salute dei suoi cittadini e che regionalizzare anche la scuola non sarebbe la soluzione". "Il problema - hanno sottolineato - è sempre lo stesso, sia nella sanità che nell'istruzione: i tagli e il de-finanziamento che colpiscono il welfare pubblico, cui nemmeno il governo in carica, di cui la Lega fa parte a pieno titolo, ha posto rimedio, anzi. Se non si torna ad investire, se non si paga in maniera adeguata il lavoro privato e quello pubblico, se non si pone fine alla piaga della precarietà, che colpisce anche la scuola (solo nella nostra Regione ci sono 23.000 insegnati precari, che provengono soprattutto dal Sud e che con grandi sacrifici logistici ed economici fanno funzionare i nostri istituti), se non si aumentano i dirigenti scolastici (sono 107 le reggenze in Veneto), i prossimi anni scolastici cominceranno allo stesso modo: cattedre scoperte, personale oberato da impegni impossibili da rispettare, studenti senza insegnanti e famiglie insoddisfatte". (Rev)