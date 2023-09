Superbonus: Santillo (M5s), da Giorgetti narrazione tossica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ministro Giorgetti, "Lei sta continuando con una narrazione tossica. Queste sono menzogne al solo scopo di cercare di coprire quanto farete con questa manovra lacrime e sangue, che sarà nel segno dell'austerità. Le parole di elogio per il superbonus arrivavano dall'Europa, arrivavano dalla sua stessa maggioranza, arrivavano da Forza Italia, primo partito di maggioranza a difendere il superbonus, arrivavano dalla sua Lega, dalla Lega del segretario Salvini, arrivavano dalla presidente Meloni, che in campagna elettorale testualmente diceva di tutelare i diritti del superbonus e prometteva di migliorare le agevolazioni edilizie. Noi quelle parole non le dimentichiamo. Poi, mi scusi, ministro: ma non era Lei al ministero dello Sviluppo economico quando il presidente Draghi è andato in Europa a portare il Piano nazionale di ripresa e resilienza che destinava la maggior parte dei finanziamenti proprio al superbonus? Era Lei o no? A noi, sì, sembra che fosse lei a essere lì". Lo ha detto il vicecapogruppo del Movimento cinque stelle alla Camera, Agostino Santillo, in replica al ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, nel corso del question time, a Montecitorio. "I benefici del superbonus li hanno citati tutti: Istat, Eurostat, l'Ufficio parlamentare di bilancio, Banca d'Italia, Censis, Nomisma, Fondazione commercialisti - ha continuato il parlamentare del M5s -. Uno studio della Fondazione commercialisti, tra l'altro siglato dal suo consigliere personale, Enrico Zanetti, ci ha spiegato una cosa semplice: il Superbonus aumenta il Prodotto interno lordo più di quanto aumenti il debito. La morale della favola è che il rapporto tra debito e Pil è diminuito di 13 punti dal 2020 al 2022 liberando capacità fiscale che questo governo, con la sua sciagurata politica, ha di fatto dilapidato. Ministro, il 12 luglio di quest'anno sono venuto a trovarla, con il presidente Conte e con gli esodati. Lei ha promesso di intervenire con urgenza, con un dispositivo che finalmente sbloccasse i crediti incagliati. Oggi Ance ci dice che 320.000 famiglie sono sull'orlo del precipizio a causa dei crediti incagliati e dei vostri mancati interventi. Ministro - ha concluso Santillo -, la prossima volta che avrà mal di pancia pensi a quelle 320.000 famiglie".(Rin)