Salerno: domani Conte incontra referenti regionali e base grillina

- Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte a Salerno per incontrare la base grillina. L’appuntamento è per domani, 14 settembre alle ore 20.00, nella Sala Panoramica del Polo Nautico di Salerno, in via Lungomare Colombo 132. “Il presidente Giuseppe Conte incontrerà il coordinatore regionale Salvatore Micillo, la coordinatrice provinciale del Movimento 5 stelle Virginia Villani, i parlamentari eletti e soprattutto gli iscritti ai gruppi territoriali della provincia di Salerno per un breve saluto. Sarà l'occasione per augurare a tutti buon lavoro sui territori”, si legge in una nota della coordinatrice provinciale del Movimento 5 stelle Salerno Virginia Villani. Conte avrà modo di incontrare anche Nicola Fratoianni, esponente di Sinistra Italiana. (Ren)