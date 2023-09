Imprese: Neva Sgr raddoppia con 500 milioni di euro di investimenti in aziende emergenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'evento è stato introdotto dal presidente di Intesa-Sanpaolo Gian Maria Gros-Pietro: "Intesa-Sanpaolo, primo gruppo bancario del Paese, ha voluto entrare direttamente nel mondo del Venture Capital. Lo consideriamo uno strumento efficace per sviluppare l’innovazione, e in particolare la creatività dei giovani, e quindi essenziale per risolvere i problemi di sostenibilità, non soltanto ambientale, del mondo contemporaneo. Credo che il Venture Capital sia uno degli strumenti utili a sviluppare una società progressiva, inclusiva e sostenibile. Anche in questo campo Intesa Sanpaolo intende operare secondo i propri principi, nel rispetto del proprio codice etico". Mentre, il presidente di Neva Sgr Luca Remmert ha affermato: "Con Neva II Global e Neva II Europe utilizzeremo gli stessi criteri altamente selettivi adottati finora per individuare le aziende in fase di crescita con vantaggi competitivi. a lungo termine, grandi opportunità di mercato e adesione ai criteri Esg edell’economia circolare. (segue) (Rpi)