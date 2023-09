Cultura: Casa Argentina, martedì 19 presentazione IX Festival Perugia social film festival (Perso)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà presentata a Roma, presso Casa Argentina (sede dell'Ambasciata della Repubblica Argentina in Italia), l'edizione numero nove del PerSo – Perugia Social Film Festival, evento internazionale dedicato al cinema documentario che, nel giro di pochi anni, si è ritagliato un posto importante nel panorama dei festival cinematografici. Tante le questioni al centro dei film in concorso: tematiche sociali, geopolitica, crisi climatica, migrazioni e diritti, la vita delle persone e degli ecosistemi a diverse latitudini e prospettive. Una selezione ufficiale che vede lavori provenienti da 24 Paesi. La conferenza stampa di martedì 19 settembre, alle ore 11, presso "Casa Argentina" a Roma, sarà l'occasione per illustrare in anteprima il programma del PerSo - Perugia Social Film Festival, di scena nel capoluogo umbro (9 le location coinvolte) dal 30 settembre all'8 ottobre 2023. (segue) (Com)