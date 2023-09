Cultura: Casa Argentina, martedì 19 presentazione IX Festival Perugia social film festival (Perso) (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Differente. non indifferente", è il claim che riassume lo spirito del festival che vedrà coinvolte tre storiche sale cinematografiche della città di Perugia e numerose altre location per nove giorni di programmazione ad ingresso gratuito, con tre categorie di concorso, oltre 57 titoli nazionali e internazionali e 11 anteprime italiane, tra cui 1 assoluta, 1 europea, 1 internazionale. Inoltre, gli eventi del PerSo Lab per la formazione del pubblico e dei giovani cineasti, la residenza di sviluppo Itineranze DOC e la seconda edizione della sezione dedicata alle opere in Realtà Virtuale a tematica sociale. Nel corso della conferenza stampa sarà illustrato il programma ufficiale, i titoli in concorso e i nomi degli ospiti dell'edizione 2023. (Com)