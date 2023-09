© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È andata deserta la gara per la realizzazione del collegamento tra la fermata Pigneto della Metro C di Roma e i servizi ferroviari limitrofi. Nessuna impresa si è fatta avanti ma la gara - che conta su uno stanziamento di cento milioni di fondi giubilari - dovrebbe essere ripetuta in breve tempo, probabilmente anche entro la fine del mese.(Rer)