Lavoro: Tenerini (FI), contro morti serve chiara strategia nazionale

- "Continua, purtroppo, la scia di vittime sul posto di lavoro nell'assoluta assenza di adeguate misure di sicurezza e prevenzione. Alla Sabino Esplodenti, azienda di fuochi d'artificio abruzzese, una esplosione è avvenuta questa mattina, per cause ancora da verificare. Per il momento sono state accertate tre vittime. Anche nel dicembre del 2020 i morti nella stessa azienda furono tre. Il grave incidente è avvenuto a pochi giorni dai fatti di Brandizzo. A fronte di questo nuovo episodio ritengo che occorra tenere accesi al massimo i riflettori sul tema della salute e della sicurezza sul lavoro". Lo dichiara la deputata di Forza Italia Chiara Tenerini. "Ogni giorno in Italia perdono la vita troppe persone. Stragi quotidiane perpetrate spesso da mancanza di formazione delle vittime e delle imprese, dettate alcune volte da logiche di mero profitto. Occorre intervenire in modo veloce e risoluto, come il governo ha iniziato a fare. Occorre giungere al più presto a una condivisa strategia nazionale in materia di sicurezza e salute sul lavoro, con il coinvolgimento di tutti gli attori istituzionali, dei sindacati, delle parti sociali, il percorso sembra ben avviato. Sarebbe auspicabile la creazione di un unico Polo nazionale di coordinamento. Obiettivo deve essere una capillare azione di informazione, formazione (anche scolastica), prevenzione e ricerca. C'è urgenza che vengano potenziate, a livello locale, le attività ispettive e che venga avviato un processo di revisione legislativa che conduca alla definizione di pene più severe in caso di violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro. Allo stesso tempo - conclude - occorre tendere una mano alle aziende, affinché si istauri un rapporto di collaborazione tra esse e gli stessi organi di vigilanza. Uno strumento potrebbe essere individuato nell'applicazione di un credito di imposta o nell'esenzione totale del contributo Inail per quelle imprese virtuose che decidono di investire in salute e sicurezza".(Rin)