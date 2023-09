Trasporti: presidente Municipio Roma V, spiace per gara fermata Pigneto deserta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Municipio Roma V, Mauro Caliste, si dice "rammaricato che la gara per l'opera strategica della fermata FL1/FL3 Pigneto sia andata deserta". In una nota, insieme all'assessora alla Mobilità del Municipio V, Maura Lostia, si legge: "I cittadini hanno pagato un prezzo troppo alto in attesa dell'avvio dell'imponente opera. Appena insediati abbiamo collaborato con Rfi per concludere le opere propedeutiche quali lo spostamento dei sottoservizi, fermi da diverso tempo. Attualmente Rfi ci informa che sono state già attivate azioni volte ad avviare una nuova procedura, in attesa abbiamo chiesto all'assessore Patanè un incontro urgente per definire le attività propedeutiche al ripristino della viabilità ante 2020".(Com)