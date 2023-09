Sardegna: sindacato medici, a rischio posti letti di Ortopedia, previsti ulteriori tagli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si tratta di una situazione insostenibile – commenta Emanuele Cabras, rappresentante CIMO presso l’Arnas Brotzu – poiché l’area vasta di Cagliari rappresenta non solo il punto di riferimento per patologie complesse, ma anche il paracadute per coloro che non trovano risposte nelle strutture delle province limitrofe. Il tasso di occupazione dei posti letto all’Arnas Brotzu nel 2022 risultava pari al 125 per cento e nei primi mesi del 2023 al 110 per cento, con un conseguente sovraccarico di lavoro notevole per il personale sanitario e l’aumento del rischio di complicanze e di errori clinici. È impensabile immaginare di far fronte ad un tale flusso di pazienti riducendo ulteriormente i posti letto. Abbiamo chiesto un incontro con la direzione ospedaliera al fine di analizzare la situazione e di individuare possibili soluzioni che possano far fronte alle necessità del personale e alle esigenze dei pazienti. Ci auguriamo dunque di essere convocati rapidamente per risolvere un problema che rischia di ripercuotersi in modo drammatico sulla tutela della salute dei cittadini". (Rsc)