Usa: Turner (Acs) si aggiudica progetto ospedaliero a New York per 605 milioni di euro

- Turner, filiale dell'azienda di costruzioni spagnola Acs, si è aggiudicata il progetto di ristrutturazione e ampliamento dello Strong Memorial Hospital presso l'University of Rochester Medical Center, nello stato di New York. Secondo quanto riferito dal quotidiano "Cinco Dias", il valore del progetto di è circa 605 milioni di euro. L'azienda Acs si occuperà dei lavori dell'ospedale in consorzio con Pike Construction Services, Ballinger e Hammes. Il progetto consiste nell'ampliamento dell'area del pronto soccorso e nella costruzione di una torre di nove piani per un totale di circa 60.400 metri quadrati. (Spm)