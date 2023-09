Imprese: Urso, possiamo fornire tecnologia significativa per transizione digitale e verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- L’Italia è in grado di fornire tecnologia "significativa" per la duplice transizione tecnologica digitale e verde, perché è un Paese che in questi campi esprime dei punti di eccellenza. Lo ha detto il ministro per le Imprese e il Made in Italy, Adolfo Urso, in un punto stampa a margine dell’evento di inaugurazione del nuovo ufficio Sace a Belgrado, in Serbia. “Il Made in Italy è un marchio di eccellenza globale, ormai considerato tale in qualunque continente. I settori tradizionali si sono molto innovati, dall’alimentazione all’abbigliamento, passando per l’arredo e l’automazione. Ma accanto questi, che sono di eccellenza a livello globale, ci sono anche i settori più innovativi”, ha affermato Urso. “Mi riferisco a quelli legati all’innovazione, all’intelligenza artificiale, alla meccanica quantistica o all’industria dello spazio”, ha precisato il ministro, citando poi tra gli esempi “la più grande impresa a livello di tecnologia green e di produzione di energia rinnovabile a livello mondiale, l’Enel, che tra l’altro sta realizzando in Sicilia il più grande stabilimento di pannelli solari, quello più tecnologicamente avanzato e forse il solo che possa competere con l’industria dei pannelli solari cinesi”. “Ecco, noi possiamo fornire tecnologia significativa sulla duplice transizione tecnologica digitale e green, perché siamo un Paese che in questo campo esprime dei punti di eccellenza”, ha concluso Urso. (Seb)