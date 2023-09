Covid: Marche, un milione per ventilazione in 250 aule scolastiche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo mandato in soffitta i disastrosi interventi spot stile ‘banchi a rotelle’, costosi e inefficaci, per adottare interventi strutturali in grado di combattere la diffusione del virus e delle altre malattie trasmissibili per via aerea”, ha sottolineato l’assessore Baldelli. “Abbiamo sperimentato una soluzione pionieristica, in un ambito che non è di nostra stretta competenza, considerato che gli apparecchi sono installati in edifici di proprietà di Comuni e Province, ma che riguarda la vita di giovani e famiglie marchigiane”, ha aggiunto. La Regione fornisce qualche dato sul bando avviato nel marzo del 2021 e aggiornato all’ultimo anno scolastico 2022-2023: 2.250 impianti installati in altrettante aule, più di 300 scuole interessate di 160 Comuni e delle cinque Province, oltre 37.500 studenti, per un investimento complessivo che, con il milione di euro destinato ad altre 250 aule, arriva a quota 10 milioni di euro. “Infine, siamo anche partner di un progetto scientifico nazionale, finanziato con fondi Pnrr dal governo e dal ministero della Salute, finalizzato a definire le linee guida della salute nelle scuole. Continueremo a puntare su interventi che siano all’altezza di una scuola che vogliamo sia ben dentro il Terzo Millennio e all’altezza delle aspettative dei nostri giovani”, ha concluso Baldelli. (Com)