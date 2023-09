Usa: inflazione accelera per il secondo mese consecutivo, spinta dal rialzo dei prezzi del gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inflazione negli Stati Uniti ha accelerato ad agosto per il secondo mese consecutivo, spinta al rialzo dai prezzi del gas. Tuttavia, secondo i dati del dipartimento del Lavoro Usa pubblicati oggi, l’inflazione core - che esclude la volatilità dei prezzi dei prodotti alimentari e dell’energia - ha continuato a rallentare. L'indice dei prezzi al consumo è aumentato del 3,7 per cento ad agosto su base annua, rispetto all'aumento del 3,2 per cento di luglio, più o meno in linea con le aspettative degli economisti. Su base mensile, i prezzi sono aumentati dello 0,6 per cento ad agosto, rispetto a un aumento dello 0,2 per cento registrato a luglio. Tuttavia, l'inflazione core è scesa al 4,3 per cento dal 4,7 per cento nei 12 mesi terminati ad agosto, a indicare che gli 11 rialzi dei tassi approvati dalla Federal Reserve (Fed) si stanno facendo sentire sull'economia. L’inflazione core mensile è invece aumentata dello 0,3 per cento ad agosto. In base ai nuovi dati si fa sempre più probabile che la Fed decida di interrompere i rialzi dei tassi la prossima settimana, quando i funzionari della Banca centrale si incontreranno per deliberare sulla politica monetaria. (Res)