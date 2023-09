Nato: Terzi (Fd'I), su disinformazione russa e cinese azione di contrasto Italia è punto di forza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Nel corso della conferenza stampa tenuta questa mattina in Senato "Italia, Europa e disinformazione russa e cinese: sfide e prospettive in vista delle elezioni europee 2024", in cui è stato presentato il rapporto Ecfr sulle attività di influenza russa, il senatore di Fratelli d'Italia, Giulio Terzi ha sottolineato come la manipolazione dei fatti sovverte le basi della libertà e della democrazia. Un obiettivo perseguito dalle strategie di influenza e di coercizione russa e cinese che Ue, G7 e Nato hanno identificato come una sfida centrale. "L'Unione Europea - ha precisato Terzi - ha ribadito l'impegno a mantenere e aumentare la pressione sulla Russia, i Paesi del G7 riuniti a Hiroshima si sono impegnati a rafforzare le attività di contrasto alle minacce contro la democrazia, soprattutto disinformazione e false narrative e infine, lo scorso maggio, al Summit Nato a Vilnius ci si è impegnati a migliorare gli strumenti per neutralizzare le attività ibride russe". Impegno necessario perché, ha spiegato Terzi, "il 2024 sarà un anno 'caldo' dal punto di vista elettorale con oltre due miliardi di votanti che si recheranno alle urne. Terreni fertili per azioni di interferenza, di coercizione politica ed economica, da parte di Russia e Cina. A gennaio 2024, tra l'altro, si voterà anche in un Paese che ben conosce le attività di manipolazione e disinformazione da parte di Pechino: mi riferisco a Taiwan".