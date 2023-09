Nato: Terzi (Fd'I), su disinformazione russa e cinese azione di contrasto Italia è punto di forza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Italia - ha poi precisato Terzi - Fratelli d'Italia e il governo Meloni, hanno riservato al principio del 'conoscere per deliberare', alla lotta alla disinformazione, un impegno assoluto. Già da forza di opposizione, Fd'I ha contrastato i presupposti stessi sui quali poggiavano le decisioni di politica estera su Russia e Cina durante i governi Conte I e Conte II e durante la pandemia". Un impegno particolare - ha aggiunto - è stato profuso nel denunciare "una gestione troppo ossequiosa della narrativa di Pechino nel lavoro del Comitato tecnico scientifico (Cts), impegno che è risultato alla fine nella desecretazione degli atti del Cts". In conclusione, Terzi ha affermato che "sull'Italia gli antagonisti menzionati esercitano una forte pressione ma sono convinto che la nostra posizione dia forza all'Alleanza Atlantica. Perciò non siamo il ventre molle dell'Europa, bensì uno dei punti di forza. È dunque necessario tornare a parlare di tutto questo anche in uno spazio dedicato alla stampa e agli organi di informazione che hanno una grande responsabilità". (Rin)