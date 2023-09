Pakistan: divulgazione segreti, custodia Khan e Qureshi prorogata fino al 26 settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tribunale speciale pachistano, istituito ai sensi della legge sui segreti di Stato (Official Secrets Act), ha prorogato fino al 26 settembre la custodia cautelare in carcere per Imran Khan, ex primo ministro e presidente del Movimento per la giustizia del Pakistan (Pti), e Shah Mahmood Qureshi, ex ministro degli Esteri e vicepresidente del partito. Entrambi sono stati denunciati e arrestati per la divulgazione a persone non autorizzate e per scopi personali di informazioni contenute in un documento coperto da segreto, che sarebbe stato in possesso di Khan e poi sparito: un dispaccio diplomatico ricevuto dal ministero degli Esteri il 7 marzo del 2022 da Washington. L’inchiesta è stata condotta dall’Agenzia investigativa federale (Fia). (segue) (Inn)