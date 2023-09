Migranti: Rojc (Pd), governo aiuti Comuni Fvg in accoglienza minori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo "dia dettagliatamente conto della situazione dei flussi e delle strutture di accoglienza destinate ai minori non accompagnati in Friuli Venezia Giulia e segnatamente a Trieste e a Udine, specificando le difficoltà in cui versano tali strutture e le misure attraverso cui si intende dar loro sollievo. In particolare, il ministro dell'Interno precisi attraverso quale urgente strumento legislativo sarà introdotto e attuato l'annunciato aumento degli oneri a carico dello Stato e a sollievo dei Comuni, e in quali tempi se ne potranno vedere i benefici sui territori". Lo chiede la senatrice Tatjana Rojc (Pd) in un'interrogazione al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, dopo che la prefettura di Trieste ha chiesto al comune di Udine di reperire spazi sul proprio territorio per collocare profughi minori non accompagnati, in quanto "a Trieste c'è una struttura che non li vuole più", come spiegato dall'assessore alla sicurezza e immigrazione Pierpaolo Roberti. La senatrice evidenzia la situazione estrema in cui si è trovata l'Amministrazione comunale di Monrupino (Trieste), che ha dovuto collocare dei materassi nell'aula del Consiglio comunale per accogliere cinque ragazzi profughi minori non accompagnati, consegnati in base alle leggi vigenti. Al contempo ricorda i fatti del 2020, allorché "il sindaco di Gonars (Udine), a guida di un'amministrazione di centrodestra, a fronte di analoga situazione emergenziale ha provocatoriamente deciso di portare a Roma, con il pulmino del Comune, cinque ragazzini bengalesi per pretendere dal Governo una soluzione". Anche in virtù della competenza primaria della regione autonoma Friuli Venezia Giulia sugli Enti Locali, Rojc chiede a Piantedosi "se il governo si sia raccordato operativamente con la Regione, al fine di reperire soluzioni atte ad assicurare sistemazioni per minori non accompagnati, evitando si ripetano situazioni indecorose come quella avvenuta nel comune di Monrupino". (Rin)