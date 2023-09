Speciale scuola: Covid, Frassinetti, tavolo interministeriale pronto, ma al momento nessun allarme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo preparato il tavolo interministeriale con il ministero della salute per essere pronti nel caso la situazione dovesse peggiorare, non mi sembra che al momento ci sono condizioni allarmanti”. Lo ha detto il sottosegretario all’istruzione e al merito Paola Frassinetti, a margine dell’inaugurazione dell’anno scolastico in una scuola di Milano. “I presidi sanno comunque, rispetto a due anni e mezzo fa, quali sono le procedure di emergenza, la distribuzione delle mascherine e dei disinfettanti, non abbiamo ragioni per avere preoccupazioni che vadano oltre un normale controllo della situazione”, ha concluso. (Rem)