Speciale scuola: professore Lumsa a "Nova", contagi Covid in aumento ma nessun rischio per alunni

- I contagi da Covid sono in aumento tra gli studenti, ma si tratta di numeri talmente bassi da non destare preoccupazione in occasione della riapertura delle scuole. È quanto affermato dal professore ordinario di statistica dell’Università Lumsa, Antonello Maruotti, interpellato da “Agenzia Nova”. “Secondo i dati ufficiali, seppur sottostimati per via dei pochi tamponi che vengono fatti - ha spiegato il professore - i contagi da Covid in Italia sono in risalita da circa due mesi, e questo coincide con l’arrivo di due nuove varianti, tra cui la Eg5, che sembrerebbe molto contagiosa. Si tratta, tuttavia, di numeri molto bassi". Facendo riferimento alle scuole, l’incidenza è di 15 casi ogni 100 mila abitanti nella fascia d’età 0-9 anni, e di 7 casi ogni 100 mila abitanti nella fascia 10-19. Rispetto "all’anno scorso - ha sottolineato Maruotti - nello stesso periodo, l’incidenza era di 148 casi ogni 100 mila abitanti nella fascia 0-9, e di 125 casi ogni 100 mila abitanti nella fascia 10-19. Si tratta di numeri dieci volte superiori a quelli di cui ci stiamo occupando oggi". Per quanto riguarda i ricoveri, invece, "a oggi si registrano 13 ricoveri ogni milione di abitanti nella fascia 0-9 anni e 1 nella fascia 10-19. L’anno scorso i ricoveri erano, rispettivamente 24 e 3 ogni milione di abitanti”, ha spiegato. (Rer)