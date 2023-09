Speciale scuola: Molise, Fanelli (Pd), spopolamento, tagli e indifferenza governo regionale su scuola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Molise, come sottolineato dall'ultimo rapporto Svimez "Un paese due scuole", è già l'unica Regione con la percentuale più bassa d'Italia di alunni che frequentano il tempo pieno: solo l'8 per cento a fronte di un 38 per cento della media nazionale. “Una condizione che certamente evidenzia l'assenza di adeguate politiche per l'istruzione, totalmente dimenticate sia nella scorsa legislatura che in quella attuale, dove tale delega non è stata nemmeno assegnata dal presidente Roberti, il quale ha preferito tenerla per sé e continuare a ignorare un comparto da cui dipende, invece, il futuro di questa terra". Lo scrive in una nota la consigliera regionale del Molise, Micaela Fanelli, del Partito democratico. “La prima campanella è sempre più vicina, ma per il mondo della scuola un futuro migliore sempre più lontano. Così, mentre auguriamo a tutto il personale scolastico, agli studenti e ai genitori un nuovo anno ricco di opportunità, apprendimento, crescita, successi e realizzazioni, torniamo a constatare come, purtroppo, di scuola si torni a parlare dinanzi a fatti di cronaca per puntare il dito, in una società che invece troppo spesso sembra non avere chiaro il fondamentale ruolo dell'educazione e dell'istituzione scolastica. Un mondo sempre più avvinghiato da problemi e difficoltà. Soprattutto in quei contesti più fragili. Al Sud come in Molise, dove sappiamo bene continuino ad aumentare le criticità. A sottolinearle nel dettaglio ci ha pensato in questi giorni la Flc Cgil Molise che ha suonato, per l'ennesima volta, la sveglia a un governo regionale di centrodestra da anni totalmente assente su questo fronte. In modo particolare per ciò che concerne il dimensionamento scolastico imposto da Roma che non tiene assolutamente conto delle peculiarità del nostro territorio. (Gru)