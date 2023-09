Speciale scuola: Torino, 1,5 milioni di euro per riqualificare piazza Maria Ausiliatrice e spazi attorno a scuola De Amicis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta comunale di Torino ha approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione di piazza Maria Ausiliatrice e degli spazi limitrofi alla scuola De Amicis, nell’area Valdocco. La spesa per i lavori è di 1,5 milioni di euro finanziati attraverso i fondi Pinqua Porta Palazzo. Piazza Maria Ausiliatrice sarà parzialmente pedonalizzata nella sua parte centrale e su tutto il lato sinistro. Sulla area della scuola De Amicis l'obiettivo è quello di unificare quelle che, attualmente, sono tre zone distinte (la scuola, il giardino su corso Regina Margherita e il vicolo Grosso), allargando il perimetro dell’area pedonale di fronte alla scuola. "Continuano gli interventi di riqualificazione degli spazi del quartiere Valdocco con soluzioni di tipo green - ha affermato l'assessore alla Cura urbana Francesco Tresso -. Meno asfalto, più verde, strade e spazi pubblici a misura di pedoni e bici, con soluzioni progettuali utili a contrastare l’effetto isola di calore e per una migliore gestione delle acque piovane, tematiche sempre più attuali e centrali per la resilienza della città", ha concluso. (Rpi)