Speciale scuola: Valditara, cellulari e tablet in classe solo per la didattica

- Il cellulare in classe non si può usare se non per scopi didattici. Lo ha detto il ministro dell'Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, a “Giù la maschera”, su Rai Radio 1. Su questo, ha proseguito il ministro, “dobbiamo lanciare un segnale forte e netto: l’ho fatto ribadendo con una circolare il divieto dell’uso improprio del cellulare”. “Questo – ha chiarito – non significa ovviamente non usare il tablet o il cellulare sotto la guida del docente, e anzi abbiamo dato una serie di indicazioni per un uso corretto di queste tecnologie”. “Per quanto riguarda l’uso prematuro del cellulare – ha concluso il ministro –, tutti gli psicologi, psichiatri e neurologi testimoniano come un uso precoce danneggi il bambino”. (Rin)