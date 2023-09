Salario minimo: Silvestri (M5s), ottenuta calendarizzazione, governo non cerchi stratagemmi per rimandare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Su pressione del Movimento cinque stelle e delle altre forze di opposizione la capigruppo di oggi ha ottenuto la calendarizzazione della pdl sul salario minimo per il mese di ottobre, ora il governo Meloni non cerchi stratagemmi per rimandare un provvedimento tanto atteso da tutto il Paese". Lo afferma Francesco Silvestri, capogruppo M5s alla Camera. "In Italia ci sono milioni di persone che percepiscono salari da fame, che non riescono a fare fronte al caro vita, ai mutui, alle bollette, all' aumento dei prezzi dei libri. L'esecutivo targato Giorgia Meloni la smetta di ignorare le sofferenze dei cittadini e dia finalmente quelle risposte che fino ad ora non è riuscito a dare", conclude.(Rin)