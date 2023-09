Speciale difesa: Russia-Corea del Nord, Putin, Mosca vuole assistere Pyongyang nel lancio di satelliti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- La Russia intende prestare la propria assistenza alla Corea del Nord per il lancio di razzi vettori e l'immissione di satelliti artificiali nell'orbita terrestre. Lo ha dichiarato ai giornalisti il presidente russo Vladimir Putin, nel corso di una visita al Cosmodromo Vostochny insieme al leader della Corea del Nord Kim Jong-un. "E' esattamente il motivo per cui ci troviamo qui", ha dichiarato Putin rispondendo alla domanda di un giornalista. "Il leader della Corea del Nord mostra un grande interesse per lo spazio, per la missilistica. Stanno tentando di sviluppare lo spazio. Mostreremo loro i nostri oggetti più moderni", ha dichiarato il presidente russo, aggiungendo che discuterà con Kim "di tutte le questioni senza fretta, abbiamo tempo". Il presidente russo ha fatto riferimento anche alla recente visita del ministro della Difesa Sergej Shoigu a Pyongyang, spiegando che "è stato molto ben ricevuto, abbiamo molte domande". Secondo l'emittente televisiva di Stato "Russia-1", Putin ha mostrato a Kim il complesso per l'assemblaggio e il collaudo del razzo vettore Angara, attualmente in fase di sviluppo. (Rum)