Ue: Spagna: ministro Esteri Albares elogia leadership von der Leyen nell'affrontare sfide comuni

- Negli ultimi quattro anni, l'Ue è stata in grado di affrontarle le “sfide” grazie alla leadership della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Lo ha detto il ministro degli Esteri spagnolo uscente, Jose Manuel Albares, nel suo discorso durante la seduta plenaria del Parlamento europeo, in qualità di rappresentante del Consiglio dell'Ue presieduto dalla Spagna. "Ciò è stato possibile soprattutto grazie all'unità dimostrata sia nell'affrontare la pandemia che l'aggressione russa all'Ucraina", ha spiegato Albares, sottolineando che l'Ue intende stare al fianco degli ucraini "per tutto il tempo necessario". Il capo della diplomazia spagnola ha approfittato del suo intervento per delineare le priorità del governo spagnolo durante questo semestre alla guida del Consiglio dell'Ue. Albares ha citato la reindustrializzazione verde e l'autonomia strategica, al fine di ridurre l'eccessiva dipendenza nei settori chiave, che sarà uno dei temi centrali del vertice informale dei leader del 6 ottobre a Granada. In secondo luogo, il governo spagnolo si è posto l'obiettivo di "far avanzare la transizione verde". "Fermare l'emergenza climatica e il degrado ambientale non è solo una necessità inevitabile, ma anche una grande opportunità per ridurre drasticamente l'inquinamento, la nostra dipendenza energetica e la nostra bolletta elettrica, oltre che per creare posti di lavoro di qualità", ha dichiarato Albares. (Spm)