Roma: Croce Rossa in piazza Testaccio, sabato visite gratuite e dimostrazioni primo soccorso (2)

- "Essere in una sede come quella di piazza Testaccio è una grande occasione - dice Felice Pistoia, Commissario del Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale della Cri - oltre che per promuovere l'importanza della tutela della salute e della prevenzione, per rafforzare la capacità di ascolto di Croce Rossa di Roma nei confronti delle persone e dei loro bisogni, nonché di rinsaldare lo straordinario rapporto del volontariato di Croce Rossa di Roma con la propria città e i suoi territori". Per l'evento la Cri di Roma si è avvalsa della collaborazione volontaria di professionisti e realtà che hanno reso possibile l'offerta delle visite specialistiche gratuite: dott. Vincenzo Borgese, dott. Claudio Cipriano, dott.ssa Giada D'Angiolini, dott. Giovanni D'Antino, dott. Gianni Folletto, dott. Giuseppe Germanò, dott. Battista Masi, dott. Tonino Messineo, dott. Ennio Rinaldi, dott. Leonardo Radari, dott. Fabrizio Todaro e Audika. (Com)