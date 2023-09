Napoli: Ronghi (Sud Protagonista) contro chiusura biblioteca Francesco Flora, "è punto di riferimento"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Sud Protagonista, Salvatore Ronghi, lancia un appello al Comune di Napoli affinché “riveda assolutamente la decisione di chiudere la Biblioteca 'Francesco Flora' di via Nicola Nicolini, a Napoli”. “La biblioteca - sottolinea in una nota Ronghi - è un punto di riferimento fondamentale per gli abitanti del quartiere San Carlo all’Arena”. Per sensibilizzare il Comune, Ronghi, insieme con il Responsabile cittadino Rosario Pagano, ha scritto una lettera al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. “Con l'obiettivo di dismettere i fitti passivi dei relativi locali, l'Amministrazione comunale ha disposto la chiusura di tale Biblioteca comunale privando il Quartiere di un fondamentale punto di riferimento per la cultura, lo studio e la socialità”, spiegano Ronghi e Pagano. “E’ una scelta totalmente errata che va a penalizzare un territorio, caratterizzato da forte dispersione scolastica, criminalità minorile e disagio sociale, che, più degli altri, necessita di un luogo di riferimento culturale per i giovani, ma anche per i meno giovani”, aggiungono. “Mentre il governo Meloni, con il ministro Sangiuliano, ha attivato numerose iniziative per promuovere la cultura sul nostro territorio, tra cui quella intrapresa a Caivano, il Comune di Napoli va nella direzione opposta con scelte che penalizzano la cultura e i luoghi di aggregazione culturale”, concludono Ronghi e Pagano. (Ren)