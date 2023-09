Russia-Corea del Nord: Putin, abbiamo prospettive di cooperazione in settore agricoltura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mosca e Pyongyang hanno delle buone prospettive per quanto riguarda la cooperazione nel settore dell’agricoltura. Lo ha detto all’emittente televisiva "Rossija 1" il presidente russo, Vladimir Putin, commentando il suo incontro con il leader nordcoreano, Kim Jong-un. "Abbiamo parlato dello sviluppo agricolo e, a questo proposito, abbiamo sicuramente molto da offrire. Forniamo assistenza umanitaria al Paese", ha affermato il titolare del Cremlino. Il presidente russo ha anche menzionato altri progetti congiunti relativi ai trasporti e alla logistica. "Si tratta delle ferrovie, delle strade e della riapertura del porto marittimo, per fare un ottimo triangolo logistico per la Cina", ha spiegato Putin. (Rum)